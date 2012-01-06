伊朗革命卫队将於2月在在霍尔木兹海峡举行新军演--报导

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透德黑兰1月6日电---伊朗国有电视台援引伊斯兰革命卫队(IRGC)海军司令Rear Admiral Ali Fadavi的话报导称,IRGC将於2月在霍尔木兹海峡举行新的海军演习.
这位司令称,"这次演习将有别于此前IRGC的数次军演."Press TV给予报导,但没有报导其他细节.(完)
--编译 田建华;审校 高琦
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。