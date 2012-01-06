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时事要闻 | 2012年 1月 6日 星期五 18:22 BJT

伊朗革命卫队将於2月在在霍尔木兹海峡举行新军演--报导

路透德黑兰1月6日电---伊朗国有电视台援引伊斯兰革命卫队(IRGC)海军司令Rear Admiral Ali Fadavi的话报导称,IRGC将於2月在霍尔木兹海峡举行新的海军演习.

这位司令称,"这次演习将有别于此前IRGC的数次军演."Press TV给予报导,但没有报导其他细节.(完)

--编译 田建华;审校 高琦

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