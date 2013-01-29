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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 29日 星期二 13:50 BJT

伊朗称送活猴上太空 展现导弹项目进展

伊朗周一称已将活猴送上太空。图片显示，一只被固定在座椅上的灰色猴子被装进代号为“先锋”的Kavoshgar火箭上。伊朗国防部长表示这次发射以预定速度带着活猴安全返回地面，并称这是迈向下阶段将人送上太空的第一步。伊朗未透露此次发射活动的时间，且尚未有独立报道予以证实。图为资料图片。路透

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