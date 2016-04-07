鲁哈尼称伊朗不对任何国家构成威胁--国家电视台

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透安卡拉4月7日 - 伊朗国家电视台报导称，总统鲁哈尼周四称，伊朗不对任何国家构成威胁，并支持伊朗与世界互动。
“我们支持温和政策……伊朗不对任何国家构成威胁……德黑兰希望与世界、与邻国互动，”鲁哈尼在德黑兰的一个集会上表示。伊朗国家电视台直播了该集会。
许多代表伊朗最新核成就的工业产品在德黑兰的一个活动上发布，鲁哈尼和其他官员出席了该活动。周五是伊朗的国家核技术日。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。