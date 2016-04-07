鲁哈尼称伊朗不对任何国家构成威胁--国家电视台

“我们支持温和政策……伊朗不对任何国家构成威胁……德黑兰希望与世界、与邻国互动，”鲁哈尼在德黑兰的一个集会上表示。伊朗国家电视台直播了该集会。

许多代表伊朗最新核成就的工业产品在德黑兰的一个活动上发布，鲁哈尼和其他官员出席了该活动。周五是伊朗的国家核技术日。（完）