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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 16:14 BJT

鲁哈尼称伊朗不对任何国家构成威胁--国家电视台

(本文由路透中文网编译提供)

路透安卡拉4月7日 - 伊朗国家电视台报道称，总统鲁哈尼周四称，伊朗不对任何国家构成威胁，并支持伊朗与世界互动。

“我们支持温和政策……伊朗不对任何国家构成威胁……德黑兰希望与世界、与邻国互动，”鲁哈尼在德黑兰的一个集会上表示。伊朗国家电视台直播了该集会。

许多代表伊朗最新核成就的工业产品在德黑兰的一个活动上发布，鲁哈尼和其他官员出席了该活动。周五是伊朗的国家核技术日。(完)

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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