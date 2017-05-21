鲁哈尼以明显优势再次当选伊朗总统 承诺向世界开放伊朗

路透迪拜/贝鲁特5月20日 - 以明显优势再次当选伊朗总统的哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)周六承诺向世界开放伊朗，并要兑现伊朗人民渴望已久的自由，对强硬反对派投以公然挑战。

长期以来以谨慎温和执政风格著称的鲁哈尼，在竞选过程中将自己的形象重新打造为改革的大胆支持者，周五以超过57%的支持率胜选。他的主要竞争对手--强硬派法官Ebrahim Raisi的支持率为38%。

鲁哈尼在大选结果公布后的首次电视讲话中，通过赞赏改革阵营精神领袖前总统哈塔米(Mohammad Khatami)，对保守派法官表示公开反对。此前一家法院曾下令禁止在电视节目中引述或提及哈塔米。

“我们国家在大选中传递的信息很清楚：伊朗这个国家选择与世界互动的路径，选择远离暴力和极端主义，”鲁哈尼说。

美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，他希望鲁哈尼利用第二任任期停止伊朗的弹道导弹计划、和终结所谓的恐怖主义网络。

伊朗否认涉入恐怖主义，称其弹道导弹计划纯粹是为了国防目的。

尽管当选总统鲁哈尼的权力受到地位高于他的伊朗最高领导人哈梅尼(Ayatollah Ali Khamenei)的限制，但鲁哈尼胜选的程度给予了改革支持派至少是12年以来最强有力的授权，去寻求进行被强硬派阻扰了长达数十年的那些改革。

鲁哈尼再次当选，或能保护他的政府在2015年与全球大国达成的核协议，正是因为这份协议，才让伊朗遭受的许多国际制裁得以解除，条件就是伊朗约束自己的核计划。

这对控制着伊朗许多工业大企业的伊斯兰革命卫队(IRGC)而言是一大挫折。他们支持的是能维护他们利益的法官Ebrahim Raisi。(完)