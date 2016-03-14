俄罗斯称伊朗有权增产－伊朗石油部通讯社Shana

路透伦敦3月14日 - 伊朗石油部通讯社Shana周一援引俄罗斯能源部长的话报导称，俄罗斯理解并接受伊朗提出的，先将产量完全恢复至制裁前水平，然后再参与全球冻产讨论的要求。

据Shana报导，俄罗斯能源部长诺瓦克表示，“主要产油国应相互合作。不过，由于伊朗石油产量因制裁下降，我们完全理解伊朗要求增产并恢复其全球市场份额的立场。”

诺瓦克在与伊朗石油部长尚甘尼会晤后表示，“在主要产油国(石油输出国(OPEC)和非OPEC)的框架内，应该对伊朗情况加以特殊对待，允许其增产。”(完)