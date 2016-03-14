俄罗斯称伊朗有权增产－伊朗石油部通讯社Shana

达沃斯论坛：汇丰和瑞银拟从伦敦各转走一千岗位 应对退欧冲击
路透达沃斯1月18日 - 欧洲两家大型银行周三警告称，可能各自将约1,000个工作岗位从伦敦移走，为英国退出欧盟可能造成的破坏做准备。
路透伦敦3月14日 - 伊朗石油部通讯社Shana周一援引俄罗斯能源部长的话报导称，俄罗斯理解并接受伊朗提出的，先将产量完全恢复至制裁前水平，然后再参与全球冻产讨论的要求。
据Shana报导，俄罗斯能源部长诺瓦克表示，“主要产油国应相互合作。不过，由于伊朗石油产量因制裁下降，我们完全理解伊朗要求增产并恢复其全球市场份额的立场。”
诺瓦克在与伊朗石油部长尚甘尼会晤后表示，“在主要产油国(石油输出国(OPEC)和非OPEC)的框架内，应该对伊朗情况加以特殊对待，允许其增产。”(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透达沃斯1月18日 - 欧洲两家大型银行周三警告称，可能各自将约1,000个工作岗位从伦敦移走，为英国退出欧盟可能造成的破坏做准备。
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透1月18日 - 高盛周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。