独家：伊朗与俄罗斯磋商原油换商品协议

路透伦敦/安卡拉1月10日 -伊朗与俄罗斯正在讨论一项原油换商品协议，每月规模可达15亿美元。这将大幅提高伊朗的原油出口，削弱西方对伊朗的制裁。

接近这项易货贸易谈判的俄罗斯与伊朗消息人士表示，最后细节仍在讨论之中。根据协议，俄罗斯将每日购买最多50万桶伊朗原油，而伊朗将换回俄罗斯设备与商品。

“目前双方磋商正在取得良好进展，达成协议的希望很大，”俄罗斯一名消息人士表示，“我们正在讨论细节问题，签约日期取决于这些细节。”俄罗斯政府拒绝评论。

“我们希望尽快签署协议，”伊朗一名要求匿名的高级官员表示，“我们的官员正在与俄罗斯官员讨论此事，有希望尽快签约，不论我们能否在日内瓦达成(核)协议。”

“很可能是他们只是想先做好准备，在核协议签署之后就能执行易货协议，”美国总统奥巴马的前任核不扩散主管GarySamore表示。他现在是一名学者，以及支持制裁伊朗的组织United Against Nuclear Iran的总裁。

俄罗斯如果每日购买50万桶伊朗原油，则伊朗原油出口可提高50%，并给困境中的伊朗经济带来很大帮助。按照目前接近每桶100美元的油价计算，伊朗每月可以额外获得大约15亿美元收入。

至于伊朗将从俄罗斯换回什么设备和商品，目前缺乏具体消息。(完)

(编译 张涛；审校 龚芳)

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