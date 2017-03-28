伊朗石油部长称全球减产协议可能延长

对OPEC平衡油市计划而言 白宫售油提案或为助力而非阻力
路透纽约5月23日 - 美国总统特朗普有关出售2.7亿桶美国原油储备的提议，可能产生意想不到的结果，实际上帮助石油输出国组织(OPEC)平衡全球油市。
路透莫斯科3月28日 - 伊朗石油部长尚甘尼周二对记者表示，可能将全球减产协议延长，但首先需要时间进行彻底讨论。
“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
当记者问及伊朗是否准备延长减产时，尚甘尼表示：“我认为所有成员必须遵守自己的承诺。”
他说，伊朗目前的石油产量接近380万桶/日。伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)率领代表团在3月27-28日访问俄罗斯，尚甘尼是随行成员之一。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
路透纽约5月23日 - 美国总统特朗普有关出售2.7亿桶美国原油储备的提议，可能产生意想不到的结果，实际上帮助石油输出国组织(OPEC)平衡全球油市。
路透伦敦5月24日 - 金融行业分析机构Coalition周三称，2017年第一季全球12家最大投资银行的大宗商品相关收入较去年同期减少29%，至逾10年来最低，主因能源业疲软。
路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。