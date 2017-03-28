伊朗石油部长称全球减产协议可能延长

路透莫斯科3月28日 - 伊朗石油部长尚甘尼周二对记者表示，可能将全球减产协议延长，但首先需要时间进行彻底讨论。

“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。

当记者问及伊朗是否准备延长减产时，尚甘尼表示：“我认为所有成员必须遵守自己的承诺。”

他说，伊朗目前的石油产量接近380万桶/日。伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)率领代表团在3月27-28日访问俄罗斯，尚甘尼是随行成员之一。(完)