伊朗与俄罗斯试图敲定200亿美元石油换商品协议--消息

路透伦敦/安卡拉4月2日（记者 Jonathan Saul/Parisa Hafezi） -消息人士对路透表示，伊朗和俄罗斯在石油换商品协议上取得进展，该协议金额可能高达200亿美元，将有助伊朗在西方制裁下加强石油出口。

路透1月曾报道，俄罗斯和伊朗在商谈易货协议。通过该协议，伊朗以最多每日50万桶石油换取俄罗斯的设备和商品。

美国曾表示，这样的协议将引发“严重担忧”，有悖全球大国和伊朗所进行的核谈。

一名俄罗斯消息人士表示，俄罗斯已准备好俄方的所有文件，协议的敲定有待双方应锁定的石油价格上达成共识。

该消息人士指出，双方考虑的易货协议为伊朗石油换取俄罗斯的工业品，包括金属和食品，但不包括军事设备。该消息人士还称，协议总金额料达到150-200亿美元，将分批进行，第一批金额在60-80亿美元。

伊朗和俄罗斯政府都拒绝置评。

两名伊朗官员也表示，协议金额为200亿美元。其中一名伊朗官员称，协议将包括每日约50万桶石油出口，时间为两三年。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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