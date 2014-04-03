伊朗与俄罗斯试图敲定200亿美元石油换商品协议--消息

独家：巴西考虑加入OECD 冀望借此安抚投资者--消息
路透巴西利亚4月26日 - 多位官员向路透称，巴西可能最快在下月决定加入经济合作暨发展组织(OECD)。巴西是拉美最大的经济体，总统特梅尔(Michel Temer)目前正力争其改革计划获得批准。
路透伦敦/安卡拉4月2日（记者 Jonathan Saul/Parisa Hafezi） -消息人士对路透表示，伊朗和俄罗斯在石油换商品协议上取得进展，该协议金额可能高达200亿美元，将有助伊朗在西方制裁下加强石油出口。
路透1月曾报道，俄罗斯和伊朗在商谈易货协议。通过该协议，伊朗以最多每日50万桶石油换取俄罗斯的设备和商品。
美国曾表示，这样的协议将引发“严重担忧”，有悖全球大国和伊朗所进行的核谈。
一名俄罗斯消息人士表示，俄罗斯已准备好俄方的所有文件，协议的敲定有待双方应锁定的石油价格上达成共识。
该消息人士指出，双方考虑的易货协议为伊朗石油换取俄罗斯的工业品，包括金属和食品，但不包括军事设备。该消息人士还称，协议总金额料达到150-200亿美元，将分批进行，第一批金额在60-80亿美元。
伊朗和俄罗斯政府都拒绝置评。
两名伊朗官员也表示，协议金额为200亿美元。其中一名伊朗官员称，协议将包括每日约50万桶石油出口，时间为两三年。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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IEA还称，由于油企削减开支，2016年全球新发现石油储量降至纪录低位，另外，获批的常规石油项目数量降至70多年来最低。IEA警告称，这两种趋势今年或将延续。