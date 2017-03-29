俄罗斯和伊朗称将继续努力控制原油产量

路透莫斯科3月28日 - 俄罗斯总统普京和伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)周二发表联合声明称，将继续努力控制原油产量和稳定油市。

石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为主的其他大型产油国去年12月同意减产180万桶/日，以削减庞大的原油库存和支撑油价。

但伊朗获得减产豁免权。

“俄罗斯和伊朗将继续在这方面(削减原油产量)合作，以稳定全球能源市场和确保经济稳定增长，”普京和鲁哈尼在声明中说。

根据OPEC及非OPEC产油国达成的减产协议，俄罗斯承诺今年上半年减产30万桶/日。

OPEC和非OPEC产油国石油部长周日讨论了12月减产协议的实施情况，但未建议将减产协议延长至今年下半年。

伊朗石油部长尚甘尼周二对记者表示，可能将全球减产协议延长，但首先需要时间进行彻底讨论。(完)