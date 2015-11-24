哈梅内伊与普京会面 称美国政策对俄伊均构成威胁

伊朗最高领袖哈梅内伊与俄罗斯总统普京周一在德黑兰会面，哈梅内伊称美国的中东政策对两国均构成威胁，呼吁加强双边关系。哈梅内伊与普京会面时说：“美国有长期阴谋，他们想主导叙利亚，然后是主导整个该地区。这对所有国家都构成威胁，尤其是俄罗斯和伊朗。”国际文传电讯社引述克里姆林宫发言人的话称，普京与哈梅内伊会谈时一致认为，大国不应将自己的政治意愿强加于叙利亚。路透