伊朗称有能力打击任何美国目标

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透莫斯科2月8日电（记者 Vladimir Soldatkin）---伊朗驻莫斯科大使Seyed Mahmoud-Reza Sajjadi周三表示，如果美国攻击伊朗，伊朗有能力对全球范围内的美国目标进行军事打击。
美国试图通过针对伊朗央行实施制裁，并给予美国各银行权力冻结伊朗政府资产，迫使伊朗放弃核计划。
伊朗驻莫斯科大使称，美国试图攻击伊朗将是个严重错误，无异於自杀。
美国政府从未宣布对伊朗动武的计划，但曾表示若通过其他途径无法阻止伊朗发展核武器，并不排除采取军事行动的可能性。
“美国知道伊朗是个什麽样的国家。他们也很清楚伊朗人民是如何的团结。”Sajjadi在记者会上说道。
“因此伊朗完全能够对全球范围内的任何美国目标予以报复性打击。即使美国进攻伊朗，我们仍有一系列应对措施。（美国）将为他们犯下的巨大错误而感到失望。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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