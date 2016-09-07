焦点：伊朗表示愿支持任何稳定油市的协议 开始和OPEC讨价还价

伊朗索罗什油田的天然气放空火炬和伊朗国旗。 REUTERS/Raheb Homavandi/File Photo

路透伦敦/新加坡9月6日 - 伊朗周二暗示准备与沙特和俄罗斯一起努力提振油价，开始与石油输出国组织(OPEC)争取产量限制豁免的可能性。

伊朗一直是OPEC和非OPEC产油国俄罗斯之间讨论冻产协议的主要障碍，因伊朗坚称自己在本国产量重回西方制裁前水平之前都不应被纳入任何冻产协议。

伊朗主要对手沙特已表明，除非伊朗加入冻产协议，沙特才会同意协议。不过，在伊朗产量回升至接近制裁前水平的背景下，沙特最近几周暗示自己愿意让步。

沙特周二表示，如果其他产油国同意冻产，沙特将配合，但担心伊朗可能搅局。

俄罗斯也称可接受某些豁免情况，特别是在伊朗日均产量即将达到400万桶，且在这之后产量不会再提高的情况下。

沙特与俄罗斯周一签署石油合作协议，但对于将如何缓解全球供应过剩并未给出太多细节。

伊朗石油部长尚甘尼周二与OPEC秘书长巴尔金都在德黑兰会面，并表示他将支持稳定原油价格在每桶约50-60美元的任何举措。

“伊朗希望市场稳定，因此支持有助于稳定油市的任何举措，”尚甘尼称。

OPEC成员国将于9月26-28日在阿尔及利亚国际能源论坛(IEF)的间隙开会，他们料将讨论可能的冻产措施。

俄罗斯预计也将参加IEF。

在全球供应过剩的冲击下，油价今年稍早一度从2014年115美元的高位跌至每桶27美元的低点，但此后回升至47美元。

“我们支持油价应介于每桶50-60美元。”尚甘尼称。

**穿梭外交**

大多数OPEC产油国及俄罗斯都在满负荷生产。只有伊朗、可能还有伊拉克或能够在中期提高产量。

因此，对于可能的冻产而言，一个关键的问题是产量在何种水平上得到冻结。

如果产量稳定在2015年初的水平，那实际就等于减产，因为沙特、俄罗斯、伊拉克和伊朗等大多数产油国自那时起都提高了产量。

伊朗国家石油公司(NIOC)国际事务负责人Seyed Mohsen Ghamsari周一称，根据市场需求，伊朗准备在未来两三个月将产量提高到每日400万桶。

一名熟悉伊朗想法的消息人士周二称，沙特和俄罗斯间达成协议更有可能令全球冻产协议达成。

“当然，伊朗在某一时刻做到了产能略高于每日400万桶，但制裁前的实际产量是低于400万桶的，”该消息人士说道。

“穿梭外交将把伊朗的(产量)目标水平明确下来，”他称。

一名熟悉海湾国家想法的消息人士称，如果在阿尔及利亚会议之前无法与伊朗达成妥协，那在11月维也纳举行的OPEC常规会议前，还会有时间来进行此事。(完)