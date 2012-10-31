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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 31日 星期三 14:27 BJT

伊朗限制必需品出口 抵消制裁冲击

伊朗媒体周二报导，该国对约50种基本商品发布出口禁令，因在西方加紧对该国制裁之际，该国政府采取措施保障国内必需品供应。基於该禁令，贸易商不得再出口小麦、面粉、糖、红肉以及铝和钢锭等。美国和欧洲对伊朗实施的严厉贸易制裁对该国构成沉重压力。路透

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