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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 16日 星期二 10:26 BJT

德媒称伊朗拟通过溢油事件封锁霍尔木兹海峡

德国《明镜》周刊(Der Spiegel)报道称，伊朗革命卫队司令贾法里(Mohammad Ali Jafari)起草了一项代号为“浑水”的计划，计划通过在霍尔木兹海峡制造环境灾难，封锁这一海上石油出口，以迫使外界解除针对伊朗的经济制裁。路透

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