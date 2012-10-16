德媒称伊朗拟通过溢油事件封锁霍尔木兹海峡

德国《明镜》周刊(Der Spiegel)报道称，伊朗革命卫队司令贾法里(Mohammad Ali Jafari)起草了一项代号为“浑水”的计划，计划通过在霍尔木兹海峡制造环境灾难，封锁这一海上石油出口，以迫使外界解除针对伊朗的经济制裁。路透