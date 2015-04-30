伊核协议达成后数日内 伊朗制裁有望解除--伊外长扎里夫

路透纽约4月29日 - 伊朗外交部长扎里夫周三表示，联合国、欧盟和美国将在与伊朗签订核协议之后的数日之内开始解除对伊制裁。

他的讲话与伊朗官方以往的声明基本一致，并补充了细节。伊朗最高领导人哈梅尼(Ayatollah Ali Khamenei)之前就曾表示，一旦达成协议，所有制裁必须立即解除。

“如果我们在6月30日达成协议，那么在之后的几日内，根据(联合国宪章)第七章第41条将产生一项安理会决议，所有成员国都必须遵守，”扎里夫在纽约大学演讲时表示。

他说，该决议将对伊核协议进行认可，并终止之前的联合国制裁决议，从而促成欧盟与美国制裁的结束。

外交官们表示，新的决议也会加强联合国的一些限制规定，包括武器禁运，并对敏感的导弹和核相关项目的非法交易做出一些约束。

在稍早接受美国公共电视服务网(PBS)的采访时，扎里夫表明要有灵活度，他称“一旦伊朗履行其所同意的部分”，制裁就会解除。美国和欧洲官员们已表示，会根据国际原子能总署(IAEA)对伊朗遵守情况的判定，分阶段解除制裁。

美国官员们曾表示，这样的判定可能会花上数个月。扎里夫则表示，整个过程应该只会持续几周的时间，然后将会解除制裁。

伊朗、美国、英国、法国、德国、俄罗斯和中国已于4月2日在瑞士洛桑达成暂定的框架协议。这些国家必须在6月30日截止日期到来前达成全面的协议。

在被问及截止日期是否可能会延长时，扎里夫表示，伊朗希望能在6月底前敲定协议，但暗示，如果协商人员在那之前有良好进展，但却还没有完成工作，那么可能会短暂延长期限。

他并表示，伊朗坚持要保有波斯湾的航行自由。他说，“对我们来说，在波斯湾自由航行是必须的。”周二时伊朗扣押了一艘商船。(完)

(编译 王颖/戴素萍 审校 郑茵/许娜)

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