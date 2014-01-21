伊朗中止部分核活动 换取西方解除部分制裁

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* IAEA报告显示伊朗中止部分核活动
* 欧盟放宽部份经济制裁作为回报
* 白宫称将会放宽部份制裁，但继续执行其他措施
* 过渡协议被视为向全面解决核问题迈出一步
* 以色列称最终协议必须进一步限制德黑兰
路透维也纳/布鲁塞尔1月20日 -伊朗根据初步协议中止了最敏感的核活动，在周一换取解除部分经济制裁。这个突破性进展可望舒缓战争的威胁。
在联合国核监管机构证实伊朗已经兑现11月24日协议中的承诺后，美国和欧盟中止了针对伊朗的部分贸易及其他限制措施。
达成此一成果后，将有六个月的时间协商一个最终条约，西方国家希望能够终止德黑兰发展核武的疑虑，而伊朗则是希望终止制裁措施。
伊朗官员对于与西方国家关系缓和表示欢迎，而新任伊朗总统料将在本周稍晚在达沃斯(Davos)国际企业领袖论坛上寻求支持。伊朗核能组织主管Ali Akbar Salehi在伊朗国营电视台上表示，“对伊朗进行制裁的冰山正在融化当中。”
在实施过渡协议的六个月内，伊朗应该能够拿回冻结在海外帐户的42亿美元原油收入，并恢复石化产品、黄金及其他贵金属贸易。不过欧盟及美国官员强调，在这六个月谈判期间其他制裁行动仍将继续执行，而且达成最终条约可能并非易事。
以色列把过渡协议称为“历史性错误”，且再三警告其可能会攻击伊朗，以阻止其发展核武。以色列表示，任何最终协议都必须终结伊朗建造原子弹的可能性。伊朗则坚称其绝无建造原子弹的意图。
该过渡协议是伊朗和六大国之间数年来断断续续外交努力的结果，这六大国分别为美国、俄罗斯、中国、英国、法国和德国。这是10年来伊朗第一次限制核活动，也是西方首次减轻对伊朗的经济压力。伊朗表示核计划的主要目的是发电。
**未来谈判**
“这是重要的第一步，”欧盟外交事务暨安全政策高级代表阿斯顿(Catherine Ashton)表示。“但还有更多工作要做，才能完全化解国际社会对伊朗核计划的担忧。”
阿斯顿代表六大国负责协调与伊朗的外交斡旋。她表示，预期最终协议的磋商将在2月开始。
美国国务院发言人Jen Psaki表示，这些磋商将会“更加复杂”。
白宫发言人表示，其余的制裁措施将继续“严格执行”。
奥巴马政府面临以色列和部分国会议员反对放宽制裁的呼声。部分议员曾扬言要加强某些制裁。
以色列总理内塔尼亚胡表示，过渡协议无法阻止伊朗发展核武。他表示，“在最终协议中，国际社会必须让伊朗的核列车脱轨。伊朗不能拥有制造原子弹的能力。”
**国际原子能总署(IAEA)**
根据过渡协议，伊朗同意终止提炼纯度为20%的铀浓缩活动；此一技术距离发展核子武器仅咫尺之遥。
伊朗同时也必须稀释或转化较高等级铀的库存，同时中止Arak重水反应炉的活动；该反应炉可以用来供应钸，而钸可以替代铀来生产核殚。
IAEA表示，德黑兰已经展开稀释行动，两个铀浓缩至纯度20%的设施已经停止运转。
美国政府估计，终止对伊朗制裁的价值约为70亿美元，不过部份外交官员表示，这有很大程度取决于西方国家企业寻求重新进入伊朗市场的程度。
多位分析师表示，世界强权要如何确保伊朗无法秘密地发展核武，目前仍不甚明朗。(完)
(编译 张明钧/戴素评; 审校 张涛/侯向明)
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