伊朗对15家美国企业进行制裁 声称侵害人权及与以色列合作

路透迪拜3月26日 - 伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)周日报导称，伊朗已对15家美国企业实施制裁，称这些企业涉嫌侵犯人权并与以色列合作。这是伊朗对美国制裁做出的回应。

该通讯社引述伊朗外交部表示，这些企业“恶意侵犯人权”，并与以色列进行反巴勒斯坦及扩大犹太屯垦区的“恐怖主义”合作。

这些被制裁的企业是否与伊朗有所往来，或者是否会受到制裁的任何影响，目前仍不得而知。IRNA表示，伊朗方面的行动包括扣押这些公司的资产，及禁止与这些企业缔约。美国国防设备企业雷神(Raytheon)(RTN.N)为遭到制裁的企业之一。

在两天之前，美国针对30家外国企业或个人实施制裁措施，因其向伊朗转移涉及导弹计划的敏感技术，或者违反了对伊朗、朝鲜或叙利亚的出口管控。

美国国务院声明称，来自中国、朝鲜或阿联酋的11家企业或个人因转让可能有助于伊朗弹道导弹计划的技术而受到制裁。

声明表示，还有19家企业或个人则因违反了对伊朗、朝鲜和叙利亚不扩散法案的其他行为受到制裁。据信这些企业与个人转移或者获取了敏感技术，可能有助于发展大规模杀伤性武器。(完)