伊朗对15家美国企业进行制裁 声称侵害人权及与以色列合作

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透迪拜3月26日 - 伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)周日报导称，伊朗已对15家美国企业实施制裁，称这些企业涉嫌侵犯人权并与以色列合作。这是伊朗对美国制裁做出的回应。
该通讯社引述伊朗外交部表示，这些企业“恶意侵犯人权”，并与以色列进行反巴勒斯坦及扩大犹太屯垦区的“恐怖主义”合作。
这些被制裁的企业是否与伊朗有所往来，或者是否会受到制裁的任何影响，目前仍不得而知。IRNA表示，伊朗方面的行动包括扣押这些公司的资产，及禁止与这些企业缔约。美国国防设备企业雷神(Raytheon)(RTN.N)为遭到制裁的企业之一。
在两天之前，美国针对30家外国企业或个人实施制裁措施，因其向伊朗转移涉及导弹计划的敏感技术，或者违反了对伊朗、朝鲜或叙利亚的出口管控。
美国国务院声明称，来自中国、朝鲜或阿联酋的11家企业或个人因转让可能有助于伊朗弹道导弹计划的技术而受到制裁。
声明表示，还有19家企业或个人则因违反了对伊朗、朝鲜和叙利亚不扩散法案的其他行为受到制裁。据信这些企业与个人转移或者获取了敏感技术，可能有助于发展大规模杀伤性武器。(完)
(编译 陈宗琦/徐文焰；审校 戴素萍/郑茵)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)