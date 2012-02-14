美欧加大对伊制裁 效果如何关键在亚洲

路透伦敦2月13日电（记者 Peter Apps/Yeganeh Torbati）---西方国家希望借助新的石油制裁措施阻止伊朗进行核项目，但最终能决定这些制裁对伊朗产生作用的，则是中国、印度和其他亚洲大国。

美国和欧盟均已引入严厉的新制裁措施，这些措施将在今年生效实施，以有效地遏制伊朗的石油出口。但是，这些制裁措施与联合国安理会的制裁不同，对其他国家没有约束力。

中国近期虽将伊朗石油进口量削减近半，但中国官员却正与伊朗谈判新的合同。此外，中国政府也明确表态，希望亚洲国家继续购买伊朗石油。

印度也已与伊朗达成协议，将用食品换取伊朗石油。美欧的制裁措施有效地封锁了伊朗原油购买者的大部分全球金融渠道，但也不可避免地留下了多重漏洞。

伦敦国际战略研究所（IISS）的分析师及制裁专家Dina Esfandiary称：“这种情况下，制裁要想真正有效，就得在国际范围内一致施行。”

“但那不会出现。它们（制裁）会有一些作用，但也会被冲淡。”

而中国、印度和其他国家眼下的确似乎在利用新的制裁举措、以及特别是美国对伊朗的外交压力，来与伊朗谈判以获得更有利的石油定价。

单是中国和其他国家压低石油定价的幅度，对伊朗经济和政治的意义就很重大。伊朗将於3月2日举行议会选举，这或令执政精英们内部日益明显的分歧深化。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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