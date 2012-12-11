IIF称国际制裁将伊朗拖入衰退

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透贝鲁特12月10日电---国际金融协会(IIF)周一称，国际社会针对伊朗核计划实施的制裁，使得伊朗陷入了经济衰退。
IIF关于中东和北非的报告中指出，伊朗原油出口大幅下降，伊朗里亚尔大幅贬值，通胀率则急剧上升。报告预计伊朗2012年经济萎缩3.5%，2011年经济则增长了1.2%。
报告估计，2012/13财年伊朗来自原油的政府收入可能减少至少40%，而伊朗政府已开始整顿公共支出，以抵消收入下降的冲击。
伊朗官员起初寻求淡化国际社会制裁的影响，但近月表态承认制裁对该国经济的影响，称伊朗必须将此作为契机，降低对原油的依赖。
经济问题也导致总统艾哈迈迪内贾德的政敌在国会对其猛烈抨击，加剧政府内部分化。
IIF报告指出，经济形势可能产生重大的政治和社会影响，该国将于明年中期迎来总统大选。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透伦敦3月1日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周三在上议院遭遇挫败，上议院投票要求政府变更退欧计划，表示唯有特雷莎·梅承诺保障欧盟公民的权利，方能启动退欧谈判。
路透巴黎3月1日 - 法国保守派候选人、前总理菲永周三表示，将在法国总统大选中“奋战到底”，尽管财务丑闻越演越烈；菲永的竞选活动也遭遇新的挫折--一位高级助理辞职，一个政党也停止对他的支持。