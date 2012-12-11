IIF称国际制裁将伊朗拖入衰退

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特12月10日电---国际金融协会(IIF)周一称，国际社会针对伊朗核计划实施的制裁，使得伊朗陷入了经济衰退。

IIF关于中东和北非的报告中指出，伊朗原油出口大幅下降，伊朗里亚尔大幅贬值，通胀率则急剧上升。报告预计伊朗2012年经济萎缩3.5%，2011年经济则增长了1.2%。

报告估计，2012/13财年伊朗来自原油的政府收入可能减少至少40%，而伊朗政府已开始整顿公共支出，以抵消收入下降的冲击。

伊朗官员起初寻求淡化国际社会制裁的影响，但近月表态承认制裁对该国经济的影响，称伊朗必须将此作为契机，降低对原油的依赖。

经济问题也导致总统艾哈迈迪内贾德的政敌在国会对其猛烈抨击，加剧政府内部分化。

IIF报告指出，经济形势可能产生重大的政治和社会影响，该国将于明年中期迎来总统大选。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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