IIF称国际制裁将伊朗拖入衰退

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特12月10日电---国际金融协会(IIF)周一称，国际社会针对伊朗核计划实施的制裁，使得伊朗陷入了经济衰退。
IIF关于中东和北非的报告中指出，伊朗原油出口大幅下降，伊朗里亚尔大幅贬值，通胀率则急剧上升。报告预计伊朗2012年经济萎缩3.5%，2011年经济则增长了1.2%。
报告估计，2012/13财年伊朗来自原油的政府收入可能减少至少40%，而伊朗政府已开始整顿公共支出，以抵消收入下降的冲击。
伊朗官员起初寻求淡化国际社会制裁的影响，但近月表态承认制裁对该国经济的影响，称伊朗必须将此作为契机，降低对原油的依赖。
经济问题也导致总统艾哈迈迪内贾德的政敌在国会对其猛烈抨击，加剧政府内部分化。
IIF报告指出，经济形势可能产生重大的政治和社会影响，该国将于明年中期迎来总统大选。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。