美国官员：伊朗正沦为"贱民国家"

美国一名高级官员周一称，伊朗核问题局势日益恶化，需要采取紧急外交措施。美国国务院核不扩散及军控特别顾问埃因霍恩在首尔的一个新闻发布会上说：''伊朗践踏国际责任与规范，它正成为一个贱民国家。''他表示加强对伊朗的制裁，将迫使其认真进行谈判。路透