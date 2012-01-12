美国制裁伊朗措施获得日本支持 日本将减少从伊朗进口石油

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月（更新版）
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透德黑兰1月12日电---美国针对伊朗核计画实施更严格的制裁,周四获得日本支持.
美国财长盖特纳访问日本,呼吁原油进口大国日本协助切断伊朗重要的石油收入,日本政府同意采取具体行动减少伊朗石油进口.制裁正对伊朗造成影响,该国货币里奥兑美元在过去一周已贬值20%.
伊朗曾威胁如果制裁行动冲击到出口,将不惜封锁西方国家的波湾石油供应,美国因而警告称,美国海军已作好开火准备,阻止霍尔木兹海峡遭到封锁.
盖特纳欢迎日本配合加强制裁伊朗,此前中国和俄罗斯已拒绝制裁伊朗石油出口.
伊朗石油的前三大买家分别为中国、日本及印度,共占其原油出口40%.欧盟也是大买家,但已承诺会禁止伊朗石油进口.
日本首相野田佳彦表示,他对伊朗核武能力同表严重关切,但他也表示担心制裁会严重影响到日本和全球经济.
"我们正研究如何隔绝伊朗央行参与全球金融体系.我们正与日本及其他盟邦进行初步商讨阶段,"盖特纳与日本领导人会谈後在记者会中表示.(完)
--编译 李婷仪;审校 蔡美珍
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