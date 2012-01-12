美国制裁伊朗措施获得日本支持 日本将减少从伊朗进口石油

路透德黑兰1月12日电---美国针对伊朗核计画实施更严格的制裁,周四获得日本支持.

美国财长盖特纳访问日本,呼吁原油进口大国日本协助切断伊朗重要的石油收入,日本政府同意采取具体行动减少伊朗石油进口.制裁正对伊朗造成影响,该国货币里奥兑美元在过去一周已贬值20%.

伊朗曾威胁如果制裁行动冲击到出口,将不惜封锁西方国家的波湾石油供应,美国因而警告称,美国海军已作好开火准备,阻止霍尔木兹海峡遭到封锁.

盖特纳欢迎日本配合加强制裁伊朗,此前中国和俄罗斯已拒绝制裁伊朗石油出口.

伊朗石油的前三大买家分别为中国、日本及印度,共占其原油出口40%.欧盟也是大买家,但已承诺会禁止伊朗石油进口.

日本首相野田佳彦表示,他对伊朗核武能力同表严重关切,但他也表示担心制裁会严重影响到日本和全球经济.

"我们正研究如何隔绝伊朗央行参与全球金融体系.我们正与日本及其他盟邦进行初步商讨阶段,"盖特纳与日本领导人会谈後在记者会中表示.(完)

--编译 李婷仪;审校 蔡美珍

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