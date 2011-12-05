如果伊朗石油出口被禁 油价将突破250美元--伊朗

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透德黑兰12月4日电（记者 Ramin Mostafavi，Ramin Mostafavi）---伊朗周日警告西方国家，禁止该国石油出口将导致油价暴涨逾一倍，对脆弱的全球经济产生毁灭性打击。
"只要正式提出对伊朗石油禁运，油价就会突破每桶250美元，"伊朗外交部发言人Ramin Mehmanparast在接受采访时表示。
上周英国驻伊朗大使馆遭到袭击，随即招来大量国际谴责，亦可能导致国际社会支持对伊朗采取更加严厉的行动。直到近期，伊朗一直强硬称，国际社会不断升级的制裁对其并无效力。而Mehmanparast的此番表态要柔和一些。
"没人喜欢被制裁，我们明白制裁会导致很多麻烦，但是我们会战胜这些困难。"
"如果某些国家想对石油和天然气行业进行制裁，最好先想清楚後果。"
"我觉得目前全球的情况，特别是西方国家的情况，不足以应对油价大涨。"（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。