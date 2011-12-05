如果伊朗石油出口被禁 油价将突破250美元--伊朗

路透德黑兰12月4日电（记者 Ramin Mostafavi，Ramin Mostafavi）---伊朗周日警告西方国家，禁止该国石油出口将导致油价暴涨逾一倍，对脆弱的全球经济产生毁灭性打击。

"只要正式提出对伊朗石油禁运，油价就会突破每桶250美元，"伊朗外交部发言人Ramin Mehmanparast在接受采访时表示。

上周英国驻伊朗大使馆遭到袭击，随即招来大量国际谴责，亦可能导致国际社会支持对伊朗采取更加严厉的行动。直到近期，伊朗一直强硬称，国际社会不断升级的制裁对其并无效力。而Mehmanparast的此番表态要柔和一些。

"没人喜欢被制裁，我们明白制裁会导致很多麻烦，但是我们会战胜这些困难。"

"如果某些国家想对石油和天然气行业进行制裁，最好先想清楚後果。"

"我觉得目前全球的情况，特别是西方国家的情况，不足以应对油价大涨。"（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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