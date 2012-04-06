对伊朗制裁效应渐显 美国未见退让

路透华盛顿4月5日电---奥巴马政府持续针对核计划议题向伊朗施压,这些制裁措施已让银行与伊朗的交易面临困难,然而美国政府中的负责此事官员对此并无悔意.

国际原油价格自1月以来已经大涨近15%,与伊朗有贸易往来的企业一直苦於无法取得货款,而亚洲大国纷纷配合美国的制裁措施,这些措施旨在让伊朗无法取得发展核计划所需的收入.

美国财政部负责恐怖主义及金融情报业务的次长David S. Cohen表示,压力已经促使伊朗注意美国的要求.

Cohen在接受访问时表示,"我们是否认为已经引起伊朗领导阶层的注意?是的,他们从未如此在意过."

Cohen的评论是美国政府对相关措施深具信心的最新写照,尽管有明显迹象显示这些措施在市场上发挥的作用远比许多人的预期快上许多.

摩根大通周四对伊朗供应加速减少提出警告,在相关措施上路的第一年,伊朗每日原油供给将缩减达100万桶.

美国两党已针对制裁伊朗提出新的议案,目标针对伊朗主要石油企业及油轮公司,并且收窄其他漏洞;不过白宫尚未对这些制裁措施表态.

部分参议员已经注意到其可能引发更多供应面的不确定性并推升全球油价,因此试图对新的制裁措施提出修正,以确保那些获得批准的油品运输不会受到制裁冲击.但参议院民主党领袖里德至今仍表示,他不希望这些方案进行修正.

**制裁效果**

美国禁止企业与伊朗合作已经多年,但在华盛顿和其盟国看到伊朗有接近获得核武器,并在中东引发一场核武器竞赛的迹象时,才对其制裁升级.而伊朗则声称自己的核活动是用於和平目的.

过去三个月来,Cohen和其他奥巴马政府高官说服欧洲,对伊朗石油收入的主要接受方--伊朗央行实施类似制裁.同时美国政府还对伊朗石油的最大买家中国、印度、日本和韩国等国家施压,要求他们停止依赖伊朗原油.

根据目前制裁政策,奥巴马总统可以将6月28日以後继续与伊朗央行交易的外国金融公司拒在美国市场之外.不过,如果有国家设法减少进口伊朗石油,他们可以获得美国法律豁免,他们的银行就可以进入美国金融系统.

尽管制裁要求的最後期限日益临近,仍有国家和企业设法与伊朗进行部分交易,不过奥巴马政府对此进行辩解.

"我认为评判制裁是否有效的标准,不是创造一个密不透风,什麽都无法渗透的屏障,"Cohen表示."对於伊朗仍出售部分石油的事实,我不会将其归因于制裁计划的失败,"他表示.

Cohen称问题应该是伊朗能否利用出售石油的收入,而不是能否出售石油获利.

"目前伊朗越来越难以利用或获得出售石油的获利,"Cohen表示.(完)

--编译 张明钧/李春喜;审校 李爽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。