独家：伊朗违反安理会制裁决议向叙利亚运送武器

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透联合国5月16日电（记者 Louis Charbonneau）---据路透周三看到的一份秘密报告，叙利亚仍是伊朗武器运送的最大目的地，这违反了联合国安理会禁止伊朗出口武器的决议。
叙利亚政府对国内反对力量的镇压已持续14个月，伊朗与俄罗斯一样，是叙利亚政府屈指可数的盟友之一。
伊朗与国际原子能机构（IAEA）日前举行会谈，试图缩小双方关於应对外界对伊朗核项目担忧的分歧。伊朗还将与安理会五个常任理事国及德国于下周在伊拉克举行谈判。
这份新报告是由伊朗制裁监督专家组提交给安理会伊朗制裁委员会的。报告称，专家组过去一年中调查到伊朗曾三次大批非法运送武器。
报告称：“伊朗非法运送武器，是对国际社会的继续藐视。和该小组之前发现伊朗武器出口的大多数涉及叙利亚一样，这三次武器运送中有两次涉及叙利亚，表明叙利亚仍是伊朗非法武器运送的中心。”
另外一次武器运送涉及火箭，英国去年曾称，这批火箭运送目的地是阿富汗塔利班组织。
报告称：“专家组建议将这两个实体列入武器禁运目的地（黑名单）。该小组还注意到伊朗向其他目的地运送武器的信息。”
外交人士告诉路透，安理会伊朗制裁委员会可能会对该小组的报告初稿进行修改，然後再提交安理会考虑。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。