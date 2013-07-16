俄中反对宣布伊朗去年试射导弹违反联合国制裁

路透联合国7月15日（记者 Louis Charbonneau） - 澳大利亚常驻联合国代表加里·昆兰（Gary Quinlan）周一称，联合国安理会制裁伊朗委员会就伊朗去年的导弹试验是否违反联合国对伊朗制裁决议存在分歧。

不愿透露姓名的联合国大使称，这样的分歧实际上排除了目前针对伊朗导弹试验扩大对该国制裁的可能性。

外交人士称，正是俄罗斯，在中国支持下拒绝宣布伊朗发射导弹违反了联合国制裁决议。

安理会制裁伊朗委员会出现这种分歧表明，西方大国在说服俄罗斯和中国与他们一起就核问题加大对伊朗施压方面困难重重。

拒绝透露姓名的安理会外交人士称，只要该委员会存在分歧，安理会就很难将与导弹试验有关的伊朗个人或实体加入制裁名单。

联合国安理会制裁伊朗委员会所讨论的导弹试验包括伊朗2012年7月在军演时所发射的流星导弹等。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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