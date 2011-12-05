美国官员：伊朗正沦为"贱民国家"

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透首尔12月5日电（记者 Jeremy Laurence）---美国一名高级官员周一称，伊朗核问题局势日益恶化，需要采取紧急外交措施。
美国和以色列怀疑伊朗核项目旨在制造核武器，他们表示，若外交途径无法解决伊朗核争端，不排除对其核设施进行军事打击的可能。
伊朗否认其试图发展核武器，称若遭受任何袭击，将以攻击以色列并打击美国在海湾地区利益的方式予以回击。
美国国务院核不扩散及军控特别顾问埃因霍恩（Robert Einhorn）在首尔的一个新闻发布会上说："伊朗践踏国际责任与规范，它正成为一个贱民国家。"
"伊朗局势益发让人担忧，其核项目推进时间表正在缩短，所以，我们紧急采取强硬措施很重要。"
"如果我们不行动，那麽采取更强硬措施的压力将增加。美国希望采用外交压力，但如果我们不能尽快找到外交解决途径，将益发不可避免地被迫采取其他新的解决措施，因此我们需要尽快行动。"
他表示，加强对伊朗的制裁，将迫使其认真进行谈判。（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。