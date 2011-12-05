美国官员：伊朗正沦为"贱民国家"

路透首尔12月5日电（记者 Jeremy Laurence）---美国一名高级官员周一称，伊朗核问题局势日益恶化，需要采取紧急外交措施。

美国和以色列怀疑伊朗核项目旨在制造核武器，他们表示，若外交途径无法解决伊朗核争端，不排除对其核设施进行军事打击的可能。

伊朗否认其试图发展核武器，称若遭受任何袭击，将以攻击以色列并打击美国在海湾地区利益的方式予以回击。

美国国务院核不扩散及军控特别顾问埃因霍恩（Robert Einhorn）在首尔的一个新闻发布会上说："伊朗践踏国际责任与规范，它正成为一个贱民国家。"

"伊朗局势益发让人担忧，其核项目推进时间表正在缩短，所以，我们紧急采取强硬措施很重要。"

"如果我们不行动，那麽采取更强硬措施的压力将增加。美国希望采用外交压力，但如果我们不能尽快找到外交解决途径，将益发不可避免地被迫采取其他新的解决措施，因此我们需要尽快行动。"

他表示，加强对伊朗的制裁，将迫使其认真进行谈判。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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