美官员称美国没有阻碍外资银行与伊朗进行业务往来

路透迪拜3月23日（记者 Sam Wilkin） - 美国国务院制裁政策首席副协调员Chris Backemeyer称，美国没有阻碍外资银行与伊朗进行业务往来。但他的言论似乎不太可能让失望的商人和伊朗官员满意。

伊朗执行与世界大国达成的伊核协议后，多数针对伊朗的国际制裁已被解除。但美国仍保留了一些当初因导弹扩散及所谓支持恐怖主义而实施的制裁措施。

因担心违反这些保留的制裁规定，许多外资银行不敢恢复与伊朗的联系，这令伊朗政府感到恼火，他们抱怨并没有获得伊核协议中所承诺的经济益处。

Backemeyer称，美国官员们正在与世界各地的商界领袖会面，寻求让他们相信美国当局将遵守伊核协议。

“我们设法在让这点百分之百地清楚。”Backemeyer在迪拜对记者称。Backemeyer在迪拜与当地及国际企业会面，就何为美方认为的与伊朗进行的合法业务以及何为非法业务作出解释。

Backemeyer称，作为仍保留的贸易禁运措施的一部分，美国的银行仍被禁止与伊朗进行业务往来--这实际上是禁止美元交易，因为这些交易最终将在美国进行清算，但美国当局不会因外资银行用其他货币进行业务往来而对其进行惩罚。

但是，Backemeyer亦表示，外资银行需表明已进行了尽职调查，以确保其没有与伊朗受到制裁的实体进行业务往来，比如那些与伊朗革命卫队有关联的企业。

这番言论似乎难以让来自欧洲、中东和其他国家的银行家们感到放心。他们表示，仍保留的制裁措施太复杂，在尽职调查中出错的风险极高，所以他们仍不敢与伊朗进行业务往来。

“美国政府这样说很容易，但现实是作为一家国际银行与伊朗进行业务往来仍属危险领域，”当被问及Backemeyer的言论时，迪拜一位外国银行家说道。

“大型外资银行风险偏好低，因为曾对这些银行进行的罚款和暂缓起诉协议传统，它们要改变立场需付出很多。”

这位银行家指的是一些国际银行在过去几年里向美国当局支付的数以十亿美元计罚款，以了结有关其没有阻止洗钱、逃税等的指控。（完）