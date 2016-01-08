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路透中文国际短讯 | 2016年 1月 8日 星期五 15:58 BJT

伊朗断绝与沙特的所有商业关系 并指责沙特攻击其使馆

伊朗周四断绝了与沙特的所有商业关系，并指责沙特战机攻击伊朗驻也门首都萨那的大使馆。两国关系进一步恶化。沙特处决知名什叶派教士尼姆尔后，与伊朗之间的关系恶化。沙特周一宣布，中断与伊朗的贸易联系和空中交通。而在伊朗总统鲁哈尼周四主持的内阁会议上，伊朗决定禁止进口来自沙特的一切产品。路透

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