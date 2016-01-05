鲁哈尼称沙特无法通过与伊朗断交来掩盖其“罪行”（更新版）

（新增更多评论）

路透迪拜1月5日（记者 Bozorgmehr Sharafedin） - 伊朗总统鲁哈尼周二称，沙特阿拉伯与伊朗断交，这并不能掩盖其处决什叶派教士尼姆尔（Nimr al-Nimr）的“罪行”，警告争端可能影响打击恐怖主义。

沙特、巴林和苏丹与伊朗断交，阿联酋与伊朗的关系降级，因此前沙特驻德黑兰大使馆遭到示威者冲击。科威特周二召回了驻伊朗大使。

“沙特阿拉伯切断与伊朗的政治关系，并不能掩盖其对一名宗教领导人实施斩首的罪行，”伊朗官方媒体IRNA援引鲁哈尼在德黑兰会见丹麦外长Kristian Jensen时的话报导称。

“我们认为外交和谈判是解决两国问题的最好途径，”鲁哈尼说道。“地区国家可以通过团结应对恐怖主义威胁。”

伊朗政府发言人称，沙特驻德黑兰大使馆遭到的冲击行为看起来“可疑”且“有利于沙特的政策”。

“一些人利用了人们的感情，不清楚他们服务于那个国家的利益，”ILNA新闻社周二援引Mohammad Bagher Nobakht的报导称。（完）