伊朗动用海上力量维护在海湾地区的影响力

路透安卡拉5月18日（记者 Parisa Hafezi） - 伊朗正在利用在海湾地区的海上力量，表明其不会被美国在该地区的阿拉伯盟国吓住，这引发了指责伊朗破坏该地区稳定的批评之声。

伊朗舰船向一艘悬挂新加坡国旗的油轮开火，理由是该油轮破坏伊朗石油平台后试图逃跑。此外，该国还因债务纠纷在全球最重要的输油线路霍尔木兹海峡扣留了一艘集装箱船。

与此同时，美国正在努力让海外阿拉伯盟国相信，他们的利益不会受到伊朗与世界大国在6月底前达成的核协议的威胁。

随着与沙特就也门问题的对抗升级，伊朗批评阿拉伯国家在也门犯下野蛮暴行。

伊朗还派出援助船Iran Shahed前往也门港口城市荷台达（Hodaida），以试探沙特为首联军的海上封锁线。一些伊朗军方官员还警告称，如果这艘船只遭到沙特为首联军的攻击，那么则会引发战争。预计这艘船只周四前将抵达该港口。

“伊朗近期在霍尔木兹海峡的举措已经向沙特传递了明确的信息。没人可以忽略伊朗的重要角色，”一位伊朗官员说。由于事情的敏感性，该官员要求匿名。

“不论是改革派还是强硬派，伊朗领导人在维护伊朗在该地区影响力方面意见一致，”该官员称。

“他们（美国以及其海湾盟国）别指望像伊朗这样的地区大国在其援助船被阻止进入也门一事上保持沉默。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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