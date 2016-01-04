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时事要闻 | 2016年 1月 4日 星期一 17:25 BJT

伊朗称沙特阿拉伯乐见当前的紧张局势

路透迪拜1月4日 - 伊朗外交部周一称，沙特阿拉伯利用其驻德黑兰大使馆遭受冲击作为加剧紧张局势的借口。沙特已宣布与伊朗断绝了外交关系。

伊朗外交部还表示，伊朗承诺保护外国使馆安全。

沙特处决了一名什叶派教士后，伊朗示威者周日清晨冲击了沙特驻伊朗大使馆。这导致沙特撤回驻伊外交人员，并要求伊朗外交官离开沙特。

“伊朗依照自己（在外交上）的义务已经采取行动，控制了广泛兴起的民众情绪，”伊朗外交部发言人Hossein Jaberi Ansari在电视讲话中称。

“沙特受益于并乐见紧张局势持续下去……并以此为借口加剧紧张局势。”

沙特称，伊朗外交官还没有离开沙特。沙特周日晚间要求他们在48个小时内离开。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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