伊朗警告沙特海军船只不得靠近伊朗海域--Tasnim通讯社

路透迪拜10月5日 - 伊朗革命卫队警告周三沙特，其参加军事演习的海军船只不得靠近伊朗水域。

“伊朗革命卫队的海军认为这场军事演习主要是为了制造紧张气氛，并威胁波斯湾的稳定，”伊朗革命卫队在Tasnim通讯社发布的声明中称。(完)