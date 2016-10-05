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时事要闻 | 2016年 10月 5日 星期三 22:36 BJT

伊朗警告沙特海军船只不得靠近伊朗海域--Tasnim通讯社

路透迪拜10月5日 - 伊朗革命卫队警告周三沙特，其参加军事演习的海军船只不得靠近伊朗水域。

“伊朗革命卫队的海军认为这场军事演习主要是为了制造紧张气氛，并威胁波斯湾的稳定，”伊朗革命卫队在Tasnim通讯社发布的声明中称。(完)

(编译 王洋; 审校 白云)

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