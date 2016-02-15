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国际财经 | 2016年 2月 15日 星期一 17:05 BJT

俄罗斯称伊朗与沙特关系改善将有助于油价--俄新社

路透莫斯科2月15日 - 俄新社周一援引俄罗斯外交部高官Zamir Kabulov报导称，在需要联合行动影响全球油价的时候，俄罗斯希望看到伊朗与沙特阿拉伯的关系好转。

“我们都需要油市稳定，（原油）回到正常的价格，”报导援引Kabulov指出。“这些国家很关键，特别是沙特和伊朗。伊朗希望制裁解除，正努力重回油市。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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