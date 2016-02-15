俄罗斯称伊朗与沙特关系改善将有助于油价--俄新社

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透莫斯科2月15日 - 俄新社周一援引俄罗斯外交部高官Zamir Kabulov报导称，在需要联合行动影响全球油价的时候，俄罗斯希望看到伊朗与沙特阿拉伯的关系好转。
“我们都需要油市稳定，（原油）回到正常的价格，”报导援引Kabulov指出。“这些国家很关键，特别是沙特和伊朗。伊朗希望制裁解除，正努力重回油市。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。