焦点：沙特与伊朗意见不和 断送冻产协议

路透多哈4月17日 - 石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国周日未能达成冻产协议，尽管各国呼吁沙特挽救该协议并帮助提振原油价格。

该结果将重燃石油产业的担忧，害怕主要产油国再度掀起市场份额战，尤其是沙特威胁称如果不能达成冻产协议，将大幅提高产量。

伊朗也在西方1月解除制裁后誓言提高产量。在沙特与伊朗在也门及叙利亚进行代理人战争之际，这使得双方几乎不可能相互妥协。

大约18个国家，包括非OPEC产油国俄罗斯在内，在卡塔尔首都多哈聚会。外界原本预期这次会议能通过一项协议，把产量稳定在1月的水平上直到2016年10月。该协议自2月以来就在酝酿之中。

但OPEC实际上的领导者--沙特向与会者表示，希望所有OPEC成员国都参加冻产协议，包括缺席此次谈判的伊朗。

伊朗一直拒绝冻产，希望在制裁结束后夺回市场份额。

与会者对公报措辞进行了五个小时的激烈争论--包括沙特与俄罗斯之间，之后各方代表与部长们宣布未达成协议。

“我们认为各方都需要时间进一步磋商，”卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)向记者称。

数位OPEC消息人士称，倘若伊朗同意在6月2日OPEC的下次会议上加入冻产协议，与非OPEC产油国间的谈判可能会恢复。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)称沙特的要求“不合理”，并表示自己到多哈前原本认为各方将签署协议而不会产生争论，但实际情况令其失望。

诺瓦克表示，俄罗斯不会关闭达成协议的大门，但暂时不会控制产量。

俄罗斯是伊朗的一个重要盟友，一直支持伊朗在制裁结束后增产的权利，并且在伊朗与沙特之间的多次冲突中站在伊朗一边。

**沙特立场强硬**

未能达成全球协议，可能令近期油价回升之势暂停。

“今天没有协议，市场对OPEC达成合理供应平衡协议能力的信心，可能消退，而这肯定利空油市。油价上涨部分是因对达成协议有期待，”Natixis石油分析师Abhishek Deshpande表示。

“没有协议，市场平衡的可能性如今被推迟至2017年中。我们预期未来一周将不少投机客退出，”Deshpande表示。他并称，油价可能跌至接近每桶30美元。

布兰特原油之前曾涨至接近每桶45美元，较1月低位上涨60%，因大家看好该协议将协助缓解供应过剩问题。

沙特对伊朗采取强硬立场，伊朗是唯一拒绝参与冻产的OPEC主要油产国。

沙特副王储Mohammed bin Salman对彭博表示，沙特可能迅速增产，只有伊朗同意冻产，沙特才会抑制其产量。

伊朗石油部长尚甘尼周六表示，OPEC和非OPEC产油国应该接受伊朗重回油市的现实：“如果伊朗冻产...将无法受惠于制裁解除。”(完)