若伊朗对欧洲石油出口被禁 沙特将填补缺口--消息

路透迪拜12月27日电---行业消息人士周二称,石油出口大国沙特阿拉伯以及其它石油输出国组织(OPEC)海湾成员国已做好准备,如果伊朗对欧洲的原油出口因遭受进一步制裁而停止,这些国家将填补出现的空白.

伊朗石油部长Rostam Qasemi说过,沙特承诺不会在伊朗受到制裁时弥补其原油出口缺口.

但熟悉情况的消息人士对路透表示,"(沙特)没有对伊朗做这样的承诺,伊朗遭受制裁而沙特不去填补供应缺口,这是极不可能的."这位消息人士拒绝透露姓名.

OPEC海湾成员国代表表示,霍尔木兹海峡是全世界最重要的石油出口通道,伊朗威胁封锁该海峡,这对其本国不利,同时也会损害本地区经由该通道出口的石油生产大国.

"如果真的发生制裁,欧洲的油价将会上涨,沙特和其它海湾国家将开始向欧洲出售石油以填补缺口,同时亦可从油价上涨中获益."另一位拒绝具名的消息人士称.(完)