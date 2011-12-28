若伊朗对欧洲石油出口被禁 沙特将填补缺口--消息

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透迪拜12月27日电---行业消息人士周二称,石油出口大国沙特阿拉伯以及其它石油输出国组织(OPEC)海湾成员国已做好准备,如果伊朗对欧洲的原油出口因遭受进一步制裁而停止,这些国家将填补出现的空白.
伊朗石油部长Rostam Qasemi说过,沙特承诺不会在伊朗受到制裁时弥补其原油出口缺口.
但熟悉情况的消息人士对路透表示,"(沙特)没有对伊朗做这样的承诺,伊朗遭受制裁而沙特不去填补供应缺口,这是极不可能的."这位消息人士拒绝透露姓名.
OPEC海湾成员国代表表示,霍尔木兹海峡是全世界最重要的石油出口通道,伊朗威胁封锁该海峡,这对其本国不利,同时也会损害本地区经由该通道出口的石油生产大国.
"如果真的发生制裁,欧洲的油价将会上涨,沙特和其它海湾国家将开始向欧洲出售石油以填补缺口,同时亦可从油价上涨中获益."另一位拒绝具名的消息人士称.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
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