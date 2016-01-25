伊朗副外长称伊朗和沙特应缓解双方紧张局势

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透德黑兰1月25日 - 伊朗副外长阿拉克齐(Abbas Araqchi)周一称，伊朗和沙特阿拉伯应采取一切措施缓解双方紧张局势。
沙特处决一名什叶派教士引发伊朗示威者冲击沙特驻德黑兰大使馆，之后沙特宣布与伊朗断交。
“我们准备考虑一切可以帮助中东变得更加稳定和安全的方法，从而对抗恐怖主义、极端主义和宗派主义等真正的挑战和威胁，”阿拉克齐在德黑兰一个航空会议上对记者们说道。
阿拉克齐还表示，需要打击“极端恐怖分子”，他们对全世界都是威胁。
“我们看到，如果不在叙利亚和他们作战，就要在巴黎和其他国家的首都与他们作战……我们必须应战，在叙利亚、伊拉克和也门等地与恐怖分子作战是唯一的办法，否则我们都要付出代价。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)