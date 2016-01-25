伊朗副外长称伊朗和沙特应缓解双方紧张局势

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
(本文由路透中文网编译提供)
路透德黑兰1月25日 - 伊朗副外长阿拉克齐(Abbas Araqchi)周一称，伊朗和沙特阿拉伯应采取一切措施缓解双方紧张局势。
沙特处决一名什叶派教士引发伊朗示威者冲击沙特驻德黑兰大使馆，之后沙特宣布与伊朗断交。
“我们准备考虑一切可以帮助中东变得更加稳定和安全的方法，从而对抗恐怖主义、极端主义和宗派主义等真正的挑战和威胁，”阿拉克齐在德黑兰一个航空会议上对记者们说道。
阿拉克齐还表示，需要打击“极端恐怖分子”，他们对全世界都是威胁。
“我们看到，如果不在叙利亚和他们作战，就要在巴黎和其他国家的首都与他们作战...我们必须应战，在叙利亚、伊拉克和也门等地与恐怖分子作战是唯一的办法，否则我们都要付出代价。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。