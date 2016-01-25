伊朗副外长称伊朗和沙特应缓解双方紧张局势

路透德黑兰1月25日 - 伊朗副外长阿拉克齐(Abbas Araqchi)周一称，伊朗和沙特阿拉伯应采取一切措施缓解双方紧张局势。

“我们准备考虑一切可以帮助中东变得更加稳定和安全的方法，从而对抗恐怖主义、极端主义和宗派主义等真正的挑战和威胁，”阿拉克齐在德黑兰一个航空会议上对记者们说道。

“我们看到，如果不在叙利亚和他们作战，就要在巴黎和其他国家的首都与他们作战...我们必须应战，在叙利亚、伊拉克和也门等地与恐怖分子作战是唯一的办法，否则我们都要付出代价。”（完）