伊朗称伊科学家遇害可能与联合国泄漏情报有关

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透联合国1月19日电---伊朗周四称，上周暗杀伊朗核科学家艾哈迈迪-罗尚（Mostafa Ahmadi-Roshan）的凶手，可能是利用了从联合国获取的情报。
艾哈迈迪-罗尚1月11日遭暗杀，当时一名骑摩托车的男子将炸弹吸附在他的轿车上，造成车毁人亡。伊朗指责美国和以色列特工是幕後黑手。
伊朗驻联合国副代表埃沙格?哈比卜(Eshagh al-Habib)称，“高度怀疑恐怖分子利用了从联合国机构获取的情报，包括安理会制裁清单以及国际原子能机构与我国核科学家约谈的信息，确定下手目标并实施行动。”
艾哈迈迪-罗尚近期曾与国际原子能机构官员会面。哈比卜对安理会表示：“事实表明，这些联合国机构可能泄漏了关於伊朗核设施和科学家的信息。”
美国否认与伊朗核科学家被害一事有关，并对此事加以谴责，联合国秘书长潘基文亦谴责该事件。本周以色列一名部长表示，伊朗指控以色列与此事有关“毫无依据”。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透北京3月1日 - 中国广东省深圳市中级法院周二判决香港中旅（集团）有限公司原副董事长王帅廷受贿、贪污案，一审宣判被告人因构成受贿罪、贪污罪，依法数罪并罚，执行有期徒刑16年，并处罚金120万元人民币。
路透华盛顿2月28日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)与中国国务委员杨洁篪周二会面，讨论改善和维护两国之间“互惠互利的经济关系”。