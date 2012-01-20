伊朗称伊科学家遇害可能与联合国泄漏情报有关

伊朗周四称，上周暗杀伊朗核科学家艾哈迈迪-罗尚的凶手，可能是利用了从联合国获取的情报信息，确定下手目标并实施成功。艾哈迈迪-罗尚1月11日遭暗杀，当时一名骑摩托车的男子将炸弹吸附在他的轿车上，造成车毁人亡。伊朗指责美国和以色列特工是幕後黑手。路透