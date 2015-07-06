伊朗部署新型国产远程雷达

路透迪拜7月5日 - 伊朗称已部署了一个新型国产远程雷达系统，此举暗示伊朗正在加强防空。

伊朗国家电视台周六晚称，伊斯兰革命卫队（IRGC）防空部队指挥官Farzad Esmaili在靠近伊拉克边境的阿瓦兹市公布了该雷达系统Ghadir。

伊朗称，这款雷达完全由伊朗国内设计和生产，可以侦测到600公里处的飞机和1,100公里处的弹道导弹。

伊朗法斯通讯社（Fars）援引Esmaili的话称：“发现和追踪微型飞行器……是Gadir雷达系统的特殊功能之一。”

在美国和以色列官员警告可能对伊朗采取军事行动以遏制其核计划之后，伊朗已采取措施发展防空，并正在商谈从俄罗斯购买S-300地对空导弹系统。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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