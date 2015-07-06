伊朗部署新型国产远程雷达

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜7月5日 - 伊朗称已部署了一个新型国产远程雷达系统，此举暗示伊朗正在加强防空。
伊朗国家电视台周六晚称，伊斯兰革命卫队（IRGC）防空部队指挥官Farzad Esmaili在靠近伊拉克边境的阿瓦兹市公布了该雷达系统Ghadir。
伊朗称，这款雷达完全由伊朗国内设计和生产，可以侦测到600公里处的飞机和1,100公里处的弹道导弹。
伊朗法斯通讯社（Fars）援引Esmaili的话称：“发现和追踪微型飞行器……是Gadir雷达系统的特殊功能之一。”
在美国和以色列官员警告可能对伊朗采取军事行动以遏制其核计划之后，伊朗已采取措施发展防空，并正在商谈从俄罗斯购买S-300地对空导弹系统。（完）
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。