伊朗部署新型国产远程雷达

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜7月5日 - 伊朗称已部署了一个新型国产远程雷达系统，此举暗示伊朗正在加强防空。

伊朗国家电视台周六晚称，伊斯兰革命卫队（IRGC）防空部队指挥官Farzad Esmaili在靠近伊拉克边境的阿瓦兹市公布了该雷达系统Ghadir。

伊朗称，这款雷达完全由伊朗国内设计和生产，可以侦测到600公里处的飞机和1,100公里处的弹道导弹。

伊朗法斯通讯社（Fars）援引Esmaili的话称：“发现和追踪微型飞行器……是Gadir雷达系统的特殊功能之一。”