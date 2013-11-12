独家：伊朗最高领袖控制着950亿美元商业帝国

图为伊朗最高领导人哈梅内伊3月21日出席伊朗新年活动的资料图片，他身边则是伊朗前最高领导人霍梅尼的画像。 REUTERS/Leader.ir/Handout

路透11月11日 -路透调查显示，伊朗最高领袖哈梅内伊控制着一个资产约达950亿美元的商业帝国，这一数字超过伊朗当前的年度石油出口额。

这个鲜为人知的组织名叫Setad，是哈梅内伊长期手握大权的关键元素之一，Setad目前几乎在伊朗各行各业都持有权益，包括金融、石油、电信、避孕药生产企业、甚至鸵鸟养殖场。

通过系统性地查封数以千计属于平民百姓的房产，譬如宗教少数派、什叶派穆斯林、商人及生活在国外的伊朗民众的房产，Setad建立了自己的商业帝国。

路透的这项调查长达六个月，将分三部分讲述，对Setad如何通过法庭诉讼手段聚敛巨量房地产、有时还冒领被弃房产进行了详细的记录。如今，该组织拥有以最高领袖的名义接收房产的垄断权，而且有法院的命令，该组织还经常拍卖出售被查封的房产，或是设法向原有房主谋利。

路透记者查证后发现，Setad在5月一个月就拍卖房产近300套，其中的许多房产价值数百万美元。（欲浏览该调查，请点击here）

该组织的波斯语全称为“Setad Ejraiye Farmane HazrateEmam”，即执行伊玛目命令（Order of theImam）的总部。“伊玛目命令”指的是伊朗首位最高领袖霍梅尼死前签署的一项法令。在1979年伊斯兰革命后多年的动荡期中出现大量被弃房产，霍梅尼当时的这项法令催生了一个管理和倒卖这些房产的实体。

据一位联合创始人称，当初创建Setad的目的是帮助穷人和老兵，设定存在期限仅为两年。

如今Setad已存在了近25年，还摇身一变成为了一个商业帝国，麾下拥有房地产、企业股权及其他资产。除此之外，该组织还控制着一个慈善基金会，但尚不清楚有多少资金是被用来做慈善。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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