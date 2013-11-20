伊朗官媒驳斥路透关于哈梅内伊商业帝国报道

图为伊朗现任最高领导人哈梅内伊2011年3月21日资料图片，他旁边则是伊朗前最高领导人霍梅尼的画像。 REUTERS/Leader.ir/Handout

路透迪拜11月19日（记者 Isabel Coles ） -伊朗伊斯兰共和国通讯社（伊通社,IRNA）反驳路透关于哈梅内伊控制巨大商业帝国的系列报道，斥之为旨在破坏公众对Setad信任的“造谣”。

上周路透发表“哈梅内伊的资产”系列报道，详述名为“Setad Ejraiye FarmaneHazrateEmam”（以下简称为“Setad”）的组织，如何通过系统性没收和倒卖普通伊朗民众的房产，成为伊朗最强大的机构之一。

该组织名称意为“执行伊玛目命令的总部”。“伊玛目命令”指的是伊朗首位最高领袖霍梅尼去世前签署的一项法令。在1979年伊斯兰革命后多年的动荡期中出现大量被弃房产，霍梅尼当时的这项法令催生了一个管理和倒卖这些房产的实体。

由于Setad账户保密，难以确定其总资产价值，但据路透计算，该组织持有的房地产、公司股权以及其他资产共计约950亿美元。通过该组织，哈梅内伊可支配的财富可匹敌1979年被推翻的前伊朗君主。

IRNA社论中称，路透系列报道的目的是为了破坏Setad机构的形象，破坏“伊斯兰革命的支柱”。

社论称：“(路透)发表关于Setad的虚假报道，是为了引发人们对该组织的怀疑，破坏人民对这些共和国重要机构的信任。”

“在相关报道中，路透采用了只讲述片面真相的陈旧伎俩，以其想要的方式向读者呈现Setad的形象。而Setad是一个非常重要的、仁慈慷慨的组织。”

路透发言人BarbBurg称，路透坚信其报道的准确性和公平性。路透对Setad资产价值的估测，是基于对Setad官员的言论分析、德黑兰股票交易所和公司网站数据，以及来自美国财政部的信息。

记者发电子邮件给Setad方面寻求评论，暂未接到回复。

IRNA虽然对路透的调查报道予以指责，但未回应路透报道中的关键发现，譬如没收房产、以及Setad在伊朗几乎所有经济领域持有股权等。

IRNA社论称，IRNA在消除伊朗次发达地区贫困以及抵消经济制裁对伊朗的冲击方面，发挥了关键作用。

路透报道中提到，Setad管理着一个慈善基金会，其官员4月时曾表示过去五年中该机构斥资16亿美元用于发展项目。但路透报道指出，Setad关于慈善支出的说法无从考证，因其账目并不公开。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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