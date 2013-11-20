伊朗官媒驳斥路透关于哈梅内伊商业帝国报道

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
本文由路透中文网编译提供
路透迪拜11月19日（记者 Isabel Coles ） - 伊朗伊斯兰共和国通讯社（伊通社,IRNA）反驳路透关于哈梅内伊控制巨大商业帝国的系列报道，斥之为旨在破坏公众对Setad信任的“造谣”。
上周路透发表“哈梅内伊的资产”系列报道，详述名为“Setad Ejraiye Farmane Hazrate Emam”（以下简称为“Setad”）的组织，如何通过系统性没收和倒卖普通伊朗民众的房产，成为伊朗最强大的机构之一。
该组织名称意为“执行伊玛目命令的总部”。“伊玛目命令”指的是伊朗首位最高领袖霍梅尼去世前签署的一项法令。在1979年伊斯兰革命后多年的动荡期中出现大量被弃房产，霍梅尼当时的这项法令催生了一个管理和倒卖这些房产的实体。
由于Setad账户保密，难以确定其总资产价值，但据路透计算，该组织持有的房地产、公司股权以及其他资产共计约950亿美元。通过该组织，哈梅内伊可支配的财富可匹敌1979年被推翻的前伊朗君主。
IRNA社论中称，路透系列报道的目的是为了破坏Setad机构的形象，破坏“伊斯兰革命的支柱”。
社论称：“(路透)发表关于Setad的虚假报道，是为了引发人们对该组织的怀疑，破坏人民对这些共和国重要机构的信任。”
“在相关报道中，路透采用了只讲述片面真相的陈旧伎俩，以其想要的方式向读者呈现Setad的形象。而Setad是一个非常重要的、仁慈慷慨的组织。”
路透发言人Barb Burg称，路透坚信其报道的准确性和公平性。路透对Setad资产价值的估测，是基于对Setad官员的言论分析、德黑兰股票交易所和公司网站数据，以及来自美国财政部的信息。
记者发电子邮件给Setad方面寻求评论，暂未接到回复。
IRNA虽然对路透的调查报道予以指责，但未回应路透报道中的关键发现，譬如没收房产、以及Setad在伊朗几乎所有经济领域持有股权等。
IRNA社论称，IRNA在消除伊朗次发达地区贫困以及抵消经济制裁对伊朗的冲击方面，发挥了关键作用。
路透报道中提到，Setad管理着一个慈善基金会，其官员4月时曾表示过去五年中该机构斥资16亿美元用于发展项目。但路透报道指出，Setad关于慈善支出的说法无从考证，因其账目并不公开。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币