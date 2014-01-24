《独家新闻》哈梅内伊掌控的商业帝国将受益于解除国际制裁

(本文由路透中文网编译提供)

路透1月22日(记者 Steve Stecklow/Babak Dehghanpisheh) - 对伊朗放宽制裁的主要受益者之一是该国的最高领袖--哈梅内伊(Ayatollah Ali Khamenei)。

哈梅内伊控制着一个庞大的名为Setad的商业帝国，该组织主要投资伊朗的石化行业，现在也获准从事出口。根据伊朗与世界大国达成的协议，伊朗承诺将缩减其发展核项目的规模，以换取暂停某些经济制裁，比如对石化产品的出口限制。

就在制裁取消生效的当日，美国财政部周一公布了包括14家伊朗石化企业的名单。此前均在受制裁之列的这14家企业现在已获准海外业务运营。名单包括去年美国财政部称隶属于Setad的三家公司：Ghaed Bassir Petrochemical Products Co,Marjan Petrochemical Co,Sadaf Petrochemical Assaluyeh Co。

Setad发言人在写给路透的电邮中称，Setad只持有Ghaed Bassir Petrochemical公司的股票。

该发言人称：“我们在石化领域的投资非常少。”

去年6月，美国财政部在制裁伊朗企业名单上加上了Setad及其认为是Setad监管的37家企业。美国财政部称此举针对的是伊朗领导层，并指控Setad参与了规避美国和国际制裁的计划。

Setad的波斯语全称为“Setad Ejraiye Farmane Hazrate Emam”。哈梅内伊拥有对该公司董事会的任免权。作为伊朗的最高宗教领袖，哈梅内伊对包括达成初步核协议在内的所有政府事务拥有最终决定权。世界大国和伊朗将在未来六个月内达成一项最终协议。

除石化出口外，Setad还能够通过这项初步协议从其他方面渔利。该协议使伊朗更容易进口包括药品在内的人道主义商品。Setad控制着伊朗大量的医药企业。

美国去年将矛头对准了伊朗的石化行业，奥巴马政府的一名官员称，该行业已成为伊朗外汇收入的一个主要来源。

美国财政部一名官员本周接受路透采访时估计，伊朗未来六个月石化出口收入将最多可达10亿美元，也许远远达不到这一数字，因为伊朗还未准备好签署任何长期协议。

包括氨、甲醇和氯等在内的数十种石化产品已经不再受制裁之列。暂停制裁的种类不包括塑料袋、轮胎等成品。美国公民和美国企业依然被禁止与伊朗进行多数商业往来。（完）