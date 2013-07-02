中国航运企业中止与伊朗业务

中国3月财新制造业PMI降至51.2 新出口订单自高位回落
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。
路透伦敦7月1日（记者 Jonathan Saul） - 中国两大航运公司--中海集运(2866.HK)和中远集运切断与伊朗的业务。美国对伊朗新的制裁措施周一起生效，令伊朗益发依赖于幌子公司（front company）以及陆路运输。
伊朗包括食品和消费品在内的许多进口商品通过海上运输，有的是直航，有的是通过阿联酋等国家的驳船运输，因此最新一轮制裁措施可能加深该国经济危机。
国际商业观察（Business Monitor International）航运业分析师理查兹（Daniel Richards）称：“现在多数集装箱运输公司已停止与伊朗往来。”
“而随着驳船服务也开始避开伊朗，伊朗进口将非常困难。”
伊朗将越来越依赖于陆路运输，而因汇率波动而被推高的物价将进一步上涨。
伊朗一家食品生产商称，生意越来越难做。他说：“食品价格太高了，我不知道人们怎么买得起。现在价格比以前高出约三倍。”
一位行业消息人士说：“中国航运公司做的是全球生意，现在益发规避伊朗业务可能带来的风险。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。