中国航运企业中止与伊朗业务

路透伦敦7月1日（记者 Jonathan Saul） - 中国两大航运公司--中海集运(2866.HK)和中远集运切断与伊朗的业务。美国对伊朗新的制裁措施周一起生效，令伊朗益发依赖于幌子公司（front company）以及陆路运输。

伊朗包括食品和消费品在内的许多进口商品通过海上运输，有的是直航，有的是通过阿联酋等国家的驳船运输，因此最新一轮制裁措施可能加深该国经济危机。

国际商业观察（Business Monitor International）航运业分析师理查兹（Daniel Richards）称：“现在多数集装箱运输公司已停止与伊朗往来。”

“而随着驳船服务也开始避开伊朗，伊朗进口将非常困难。”

伊朗将越来越依赖于陆路运输，而因汇率波动而被推高的物价将进一步上涨。

伊朗一家食品生产商称，生意越来越难做。他说：“食品价格太高了，我不知道人们怎么买得起。现在价格比以前高出约三倍。”

一位行业消息人士说：“中国航运公司做的是全球生意，现在益发规避伊朗业务可能带来的风险。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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