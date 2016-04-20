独家：伊朗扩大石油出口受油轮短缺制约

路透伦敦4月19日 - 伊朗扩大石油出口面临难题，因为许多油轮用来存储原油，一些船只不适合航海，而且外国船东仍不愿意为其运载货物。

自欧盟解除对伊朗的制裁之后，该国希望弥补受制裁期间对欧洲的贸易损失。欧洲占其出口市场的逾三分之一，制裁使伊朗丧失了这个市场，并不得不完全依赖亚洲买家。

一名伊朗政府高官告诉路透，该国有55-60艘油轮。但他拒绝透露其中有多少艘用于储存未卖出的原油，不过业内消息人士称，在Assaluyeh和哈尔克岛等港口附近，大约25-27艘油轮停泊在海运航道上用于储存原油。

当问及多少艘油轮不适于航海，需要在干船坞进行改装以符合国际航运标准时，该官员称，“大约20艘大油轮...需要现代化改造。”

根据路透的船运数据和一位追踪油轮动态的消息人士，周二11艘伊朗油轮载着石油驶往亚洲买家。这大体与自1月制裁解除后长期往亚洲运输的船只数量一致，使得剩余船只愈发捉襟见肘。

上述业内消息人士称，这就是说如果伊朗要加大对欧洲和其他地区的出口，就需要外国船只，因该国计划今年达到受制裁前的销售水平。但在油轮市场繁荣的时候，许多船东不缺生意，因此不愿意运输伊朗的船货。

主要原因是美国仍保留一些对伊朗的限制，禁止美元贸易或包括银行在内的美国公司参与。这对于以美元计价的石油和油轮交易来说是个巨大障碍。(完)