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时事要闻 | 2017年 6月 7日 星期三 14:23 BJT

伊朗两家通讯社称该国议会发生枪击事件

路透伦敦6月7日 - 据两家半官方的伊朗通讯社--Fars和Mehr报导，周三伊朗议会发生枪击事件。

“今天一名男子进入伊朗议会，对保安开枪射击。他射中一名保安的腿，然后逃跑了。”上述两家通讯社根据它们获得的消息报导。

路透不能独立核实该报导。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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